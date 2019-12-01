Las mujeres en Morelia no están solas: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2025.- En un emotivo evento que marca un precedente más del trabajo del Gobierno Municipal a favor de la salud, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó prótesis de mama y mangas oncológicas a un grupo de mujeres en el marco de las diferentes acciones que impulsa el DIF Morelia que preside, Paola Delgadillo Hernández, a través del programa “Prevenir es vivir”.

Reunidos en la sala de Cabildo y ante decenas de mujeres, el presidente enfatizó que el Gobierno de Morelia es sensible hacia este problema de salud que durante muchos años no fue visibilizado. Agregó que quienes atraviesan un tratamiento de cáncer, son mujeres guerreras “y lo único que queremos decirles con este apoyo, es que no están solas”.

Paola Delgadillo Hernández, presidenta del DIF Morelia, informó que gracias a la generosidad de las y los morelianos y la iniciativa privada que participó en la carrera PinkTATE de Rosa, se lograron obtener recursos para la adquisición de 255 apoyos -216 prótesis y 39 mangas- cantidad superior a la del año pasado.

Destacó que Morelia brilla cuando la ciudadanía se une por el bien común y hacer el bien. “Detrás de cada entrega hay una historia de sacrificios”, dijo, y añadió que todas estas historias nos recuerdan la importancia de la unión familiar y, sobre todo, de la unión en la sociedad.

Paola Delgadillo, señaló que en el DIF Morelia “creemos que la salud se construye con cercanía, trato humano y amable, porque para eso venimos: para servir, y un servidor público debe tener la vocación de servicio”. Comentó que mientras continúe ella y su esposo Alfonso Martínez encabezando estos proyectos, las y los morelianos podrán contar con esa cercanía y trato cálido, además de que las puertas del DIF seguirán abiertas.

Patricia Gómez Soria, beneficiaria del programa, resaltó que la solidaridad institucional mostrada en este evento, es un salvavidas que brinda tranquilidad para enfocarse en sanar y un mensaje poderoso de que no están solos en esta batalla, pues el bienestar de la ciudadanía, es una prioridad del Gobierno de Morelia.