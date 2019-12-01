Las familias michoacanas no pueden pagar lo que no reciben: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 14:44:58

Morelia, Michoacán, 22 de marzo de 2026.- En el marco del Día Mundial del Agua, el diputado Juan Carlos Barragán hizo un llamado a reconocer que el acceso al agua no solo es un derecho fundamental, sino también un acto de justicia social.

“El agua es vida y protegerla es un compromiso con el presente y el futuro. Pero también es justicia, si no te llega, no la pagas”, expresó.

Barragán señaló que actualmente miles de familias en Morelia enfrentan una situación injusta al tener que pagar por un servicio que no reciben de manera regular o suficiente, lo cual vulnera sus derechos básicos.

En ese sentido, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones desde el Congreso para garantizar un acceso digno, equitativo y transparente al agua potable.

“No es correcto que las y los ciudadanos carguen con cobros indebidos. Vamos a seguir trabajando para que el servicio de agua sea justo para todas y todos”, enfatizó.

El legislador subrayó que la defensa del agua también implica mejorar la infraestructura, combatir fugas, transparentar los organismos operadores y poner en el centro a las familias.