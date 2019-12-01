Larry Rubin cuestiona a Noroña por reforma sobre doble nacionalidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 23:00:24

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, y el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, intercambiaron señalamientos en redes sociales luego de la aprobación de una reforma relacionada con la doble nacionalidad y los requisitos para competir por la Presidencia de México o una gubernatura.

Rubin cuestionó la aprobación de la medida y señaló que 86 legisladores dieron la espalda a millones de mexicanos con doble nacionalidad, al considerar que las nuevas disposiciones representan restricciones innecesarias.

Ante estos señalamientos, Fernández Noroña respondió que los legisladores no han dado la espalda a ningún ciudadano y acusó a Rubin de mentir. El senador sostuvo que su labor está enfocada en servir al pueblo de México y calificó la postura del empresario como “entreguista”.

Rubin volvió a responder al legislador y centró su cuestionamiento en la falta de una consulta a los ciudadanos que podrían verse afectados por la reforma.

“Te conmino respetuosamente Senador a que me contestes por qué no hicieron una consulta a los millones de mexicanos afectados”, escribió el presidente de la American Society of Mexico.

El intercambio ocurrió después de que el Senado aprobara la reforma. El contenido establece restricciones para que ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad puedan aspirar a determinados cargos de elección popular.