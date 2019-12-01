Lanzarán QroTaxi en septiembre: AMEQ 

Lanzarán QroTaxi en septiembre: AMEQ 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 11:36:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos informó que en el mes de septiembre estará disponible la aplicación de QroTaxi, así como el taxímetro digital para las nuevas unidades de este sistema de transporte público en la entidad y funcionará a través de la aplicación de QroBús.

Explicó que a pesar de que aún no está disponible para el público en general, de los 500 nuevos taxis que están en circulación, se han realizado ya mil viajes con taxímetro, ya que estos cuentan con un código QR para que el pasajero pueda acceder a él. 

“En el mes de septiembre lanzaremos la aplicación de Qrotaxi que la fusionaremos con la aplicación de QroBús; hoy el usuario entra o va a entrar en septiembre a la aplicación de QroBús y va a tener la opción de tomar la ruta más cercana o de solicitar un taxi a través de la nueva aplicación Qrotaxi”, dijo.

Mencionó que los taxistas concesionados a QroTaxi ya puedes hacer su registro para activar la plataforma a través de www.qrotaxi.com, esto permitirá que puedan ofrecer un servicio competitivo.  

“No solamente los nuevos taxis, sino todos los taxis que circulan ya en la zona metropolitana, en San Juan del Río y en el estado, pueden ya inscribirse a la aplicación de QroTaxi, es una invitación a que los taxistas que hoy cuentan con su concesión se puedan dar de alta en esta plataforma”.

Explicó que los usuarios podrán escanear el código QR, donde podrán poner su destino y conocer la tarifa de su viaje.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recupera la FGE Michoacán tráileres y remolques robados en la autopista Siglo XXI
Personal de seguridad y estudiantes de la UMSNH reciben curso en materia de prevención de extorsión
Detienen tras operativo de la FGEQ a tercer presunto implicado del multi homicidio de Los Cantaritos 
Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Justicia de EEUU da 90 días más a García Luna para que apele su sentencia de 38 años en prisión
Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 
Tapizan catedral y calles de Zamora con mantas: Acusan al alcalde Carlos Soto de encubrir a mandos policiacos al servicio del crimen en Michoacán 
Resultados de la Operación Frontera Norte: armas, estupefacientes y millones de pesos incautados
Comentarios