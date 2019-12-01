Lanzarán QroTaxi en septiembre: AMEQ 

Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos informó que en el mes de septiembre estará disponible la aplicación de QroTaxi, así como el taxímetro digital para las nuevas unidades de este sistema de transporte público en la entidad y funcionará a través de la aplicación de QroBús.

Explicó que a pesar de que aún no está disponible para el público en general, de los 500 nuevos taxis que están en circulación, se han realizado ya mil viajes con taxímetro, ya que estos cuentan con un código QR para que el pasajero pueda acceder a él.

“En el mes de septiembre lanzaremos la aplicación de Qrotaxi que la fusionaremos con la aplicación de QroBús; hoy el usuario entra o va a entrar en septiembre a la aplicación de QroBús y va a tener la opción de tomar la ruta más cercana o de solicitar un taxi a través de la nueva aplicación Qrotaxi”, dijo.

Mencionó que los taxistas concesionados a QroTaxi ya puedes hacer su registro para activar la plataforma a través de www.qrotaxi.com, esto permitirá que puedan ofrecer un servicio competitivo.

“No solamente los nuevos taxis, sino todos los taxis que circulan ya en la zona metropolitana, en San Juan del Río y en el estado, pueden ya inscribirse a la aplicación de QroTaxi, es una invitación a que los taxistas que hoy cuentan con su concesión se puedan dar de alta en esta plataforma”.

Explicó que los usuarios podrán escanear el código QR, donde podrán poner su destino y conocer la tarifa de su viaje.