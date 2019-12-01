Lanzan convocatoria para cursos y talleres en el Centro de Empoderamiento de la Mujer del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero de 2026.- La titular de la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro, Vanesa Garfias Rojas dio a conocer que se abrió la segunda convocatoria para los cursos y talleres que imparten en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, la cual está vigente hasta el 20 de febrero, una semana antes de que comiencen las actividades.

Mencionó que los cursos y talleres impartidos tienen como objetivo principal fortalecer capacidades técnicas, además de promover el bienestar físico, emocional y personal de las participantes.

"Abrimos la segunda convocatoria de los talleres de profesionalización; recuerden que estos son procesos formativos integrales que cubren estos tres ejes, que es brindarles una herramienta de empoderamiento a las mujeres, pero también cubren la herramienta del tema emocional y el tema de salud; este enfoque ha sido diseñado para acompañar a las mujeres, no solamente en el enfoque de la libertad económica y financiera, que es uno de los pilares principales del Centro de Empoderamiento, sino también en el bienestar físico, emocional y personal", dijo.

Detalló que las interesadas podrán iniciar su registro de manera presencial en el Centro de Empoderamiento para las Mujeres, por lo que deberán presentar copia de INE con domicilio en el municipio de Querétaro, copia de CURP vigente y copia de comprobante de domicilio.

Recalcó que una vez inscritas, las participantes recibirán un pasaporte de actividades, requisito indispensable para acceder al taller de profesionalización, este documento incluye seis activaciones físicas, seis conferencias o talleres psicoemocionales y una jornada de salud.



Cebe mencionar que durante 2025 se certificó a 383 mujeres en distintos talleres, quienes hoy cuentan con nuevas habilidades para su desarrollo personal, laboral y económico.