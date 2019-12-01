“Lamentamos profundamente su muerte, era un líder querido y trabajador”: alcalde de Celaya sobre homicidio de su homólogo de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:45:19

Celaya, Guanajuato, a 3 de noviembre 2025.– El alcalde Juan Miguel Ramírez lamentó el asesinato de su homólogo de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, a quien describió como “una persona trabajadora, querida por su pueblo y un verdadero líder de su comunidad”.

“Es muy lamentable lo que sucedió, más cuando se trata de personas que son trabajadoras, que son líderes de sus comunidades. Lo cierto es que él era una persona querida por su pueblo y lo lamentamos mucho”, expresó Ramírez.

Cuestionado sobre si podría tratarse de un ataque político, el edil celayense evitó hacer especulaciones: “No lo sé, hay muchas versiones. En estos momentos de turbulencia hay gente que va a aprovechar para hablar bien de su partido o posicionarse. El tiempo nos dirá qué pasó realmente”.

Respecto a la seguridad en Guanajuato, aseguró que no se han emitido alertas especiales tras el hecho: “Hoy en la mesa de seguridad tocamos el tema, pero no hay un punto rojo. Las cosas siguen igual”.

Al ser cuestionado sobre si teme por su integridad, el alcalde respondió con firmeza: “Yo les he dicho que si los ciudadanos salen a trabajar, a la escuela, a hacer sus actividades, yo haré lo mismo. Estoy obligado a poner el ejemplo”.

Asimismo, descartó incrementar su seguridad personal y reiteró que en Guanajuato existe coordinación entre los tres niveles de gobierno: “Nos estamos reuniendo constantemente con el gobierno estatal y federal. Trabajamos bien y estamos pendientes de todo”.

Finalmente, Ramírez expresó su preocupación por los ataques a funcionarios municipales en el país, subrayando que el asesinato de Manzo refleja los riesgos que enfrentan las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones.