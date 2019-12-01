Lamentable que por decisión oficialista desaparezca el CESMICH: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 02 de julio de 2026.- Detrás de la desaparición del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, CESMICH, hay un trasfondo político de una decisión donde el poder está usando a órganos jurisdiccionales con fines políticos, evidenció el legislador local del PRI, Memo Valencia, al ser el único que votó en contra de esta determinación oficialista.

"Hoy, si lo permitimos, el Ejecutivo usará al Legislativo como ariete contra uno de sus exaliados, quien es, por cierto, titular del CESMICH", denunció.

El diputado del Revolucionario Institucional abundó que "si así usa el poder el gobernador contra quienes en algún momento comulgaron con él y que por alguna razón ya no lo hacen, ¿Qué nos puede esperar a los rivales políticos del gobernador? Peor aún, ¿Qué le puede esperar a los ciudadanos que están allá afuera y que a menudo son víctimas de abuso de poder?", cuestionó.

El legislador recordó la importancia que tenía el Consejo Económico y Social, que desaparece para convertirse en Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico, el cual reduce la participación ciudadana, y cuya Asamblea General elegía a su presidente y consejeros mediante convocatorias públicas, y ahora será el gobernador quien, de forma directa, designará a sus miembros.

"El nuevo Consejo se reduce solamente a 11 personas, limitando la participación de la sociedad civil a solo tres integrantes, uno académico y dos de sectores económicos predominantes, excluyendo por completo a sectores sociales, ambientales, indígenas e inmigrantes", detalló.

Finalmente, el líder del PRI en Michoacán lamentó que el dictamen para la desaparición del CESMICH, en apariencia legal, el cual se dio se dio sin la presencia de 18 diputados, solo votaron a favor 20 legisladores, su voto en contra y una abstención, sea solo "el arma política contra alguien que dejó de aplaudir".