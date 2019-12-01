Lamenta Ernesto Núñez y el PVEM el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; exigen esclarecer los hechos y atender con urgencia la seguridad en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 23:32:42

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2025.-El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar, lamentó profundamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido esta noche en el Centro de esa ciudad.

En nombre del Partido Verde, expresó su solidaridad con la familia del edil, así como con las y los habitantes de Uruapan, ante este hecho que enluta a Michoacán.

“Condenamos enérgicamente este cobarde atentado y exigimos a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables”, manifestó Ernesto Núñez.

El líder estatal del PVEM urgió al Gobierno del Estado a atender de manera inmediata y prioritaria la situación de seguridad que atraviesan diversos municipios, para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las y los michoacanos.

“Es urgente que el Estado refuerce las acciones de prevención, coordinación y presencia institucional en todo el territorio michoacano. La violencia no puede seguir arrebatando vidas y sembrando miedo en nuestras comunidades”, subrayó.