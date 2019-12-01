Lamenta el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero, el homicidio de Carlos Manzo

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 17:56:13

Corregidora, Querétaro, a 2 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala publicó una carta, donde lamentó el hecho ocurrido la noche del 1 de noviembre en el municipio de Uruapan; Michoacán, donde de forma cobarde y ruin, sujetos armados le quitaron la vida a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de aquella demarcación michoacana.

Además mando sus condolencias a la familia, amigos, colaboradores y al pueblo de Uruapan, por la lamentable pérdida de su presidente municipal.

“De alcalde a alcalde, hoy escribo con profundo dolor y consternación por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Su muerte no solo enluta a una familia y a una comunidad, sino que conmueve a todo México”, dice la carta.

Recalcó que este hecho refleja el severo problema que existe en materia de seguridad en el país, y visualiza la urgencia para recuperar y retomar la paz, la justicia y la tranquilidad que todos los mexicanos necesitan en el territorio nacional.

“Este hecho refleja, una vez más, la grave crisis de violencia que atraviesa nuestro país y la urgencia de recuperar la paz y el sentido de justicia que tanto anhelamos. La partida de Carlos nos conmueve, y nos llama a reconocer el valor de servir con entrega, en medio de un país que enfrenta el dolor y las consecuencias de la violencia”.

Aseveró que hoy más que nunca, México merece un cambio, que la población no merece vivir con miedo, y mucho menos normalizar los hechos violentos qué día a día ensangrentan al país.

“Hoy, más que nunca, estoy convencido de que México debe cambiar. No podemos resignarnos a vivir con miedo. Es momento de fortalecer nuestras instituciones, de recuperar la confianza y de defender la vida como el valor más alto de nuestra nación”.