La unidad se construye, no se decreta: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:19:13

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Como parte de la ruta de diálogo para construir la unidad de Morena en Morelia, que ha emprendido Juan Carlos Barragán, ahora se reunió con Gilberto Morelos y Omega Vázquez, con quienes intercambió puntos de vista sobre la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer al movimiento.

Barragán, reconoció que ambos cuenta con trayectorias que suman al proyecto de transformación de la ciudad.

“El que apuesta a la unidad nunca se equivoca. La política no debe tratarse de dividir, excluir o imponer, sino de escuchar, sumar y construir acuerdos”, expresó.

Señaló que Morelia necesita que regrese la transformación para que acabar con los malos gobiernos panistas, que sólo han dejado inseguridad, pésimos servicios públicos y falta de oportunidades para las familias.

Finalmente, reiteró que su compromiso es seguir construyendo espacios de encuentro, convencido de que la unidad debe demostrarse con hechos y construirse mano a mano, poniendo en el centro el bienestar de las familias y el futuro de Morelia.