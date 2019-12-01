La unidad se construye, no se decreta: JC Barragán

La unidad se construye, no se decreta: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:19:13
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Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Como parte de la ruta de diálogo para construir la unidad de Morena en Morelia, que ha emprendido Juan Carlos Barragán, ahora se reunió  con Gilberto Morelos y Omega Vázquez, con quienes intercambió puntos de vista sobre la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer al movimiento.

Barragán, reconoció que ambos cuenta con trayectorias que suman al proyecto de transformación de la ciudad. 

“El que apuesta a la unidad nunca se equivoca. La política no debe tratarse de dividir, excluir o imponer, sino de escuchar, sumar y construir acuerdos”, expresó.

Señaló que Morelia necesita que regrese la transformación para que acabar con los malos gobiernos panistas, que sólo han dejado inseguridad, pésimos servicios públicos y falta de oportunidades para las familias. 

Finalmente, reiteró que su compromiso es seguir construyendo espacios de encuentro, convencido de que la unidad debe demostrarse con hechos y construirse mano a mano, poniendo en el centro el bienestar de las familias y el futuro de Morelia.

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