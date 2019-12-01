La unidad en Morena no se construye con discusión sobre un proceso cerrado: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2026.- La unidad que Morena necesita ya no se construye discutiendo nuevamente un proceso que ya quedó resuelto, manifestó Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena; recalcó que ahora es necesario que haya una suma de esfuerzos al trabajo que viene en la entidad.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista señaló que quien quiera aportar al movimiento encontrará siempre las puertas abiertas. “Aquí nadie sobra, pero tampoco podemos poner en pausa una responsabilidad que ya nos dio el movimiento”, acusó.

Por ello, presentó “La 4T escucha”, un movimiento que estará basado en recorrer de nueva cuenta el territorio para escuchar las necesidades de la población, en distintos rubros como rendición de cuentas, bienestar, pueblos originarios. Enfatizó que la voz de las comunidades tiene que estar presente en las distintas discusiones que se desarrollarán.

Jesús Mora recalcó que esta es la manera en que Morena y partidos aliados, acompañarán la responsabilidad que hoy encabeza Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Subrayó, el proceso interno ya quedó atrás y ahora corresponde a los partidos que integran la 4T demostrar que saben pasar de la definición a la unidad, y de la unidad al trabajo.

Cabe señalar que durante el encuentro con medios, Carlos Torres Piña fue arropado por liderazgos como Gabriela Molina Aguilar, Gladyz Butanda Macías, Fabiola Alanís Sámano, Ana Lilia Guillén, Sandra Arreola, en representación de Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).