La transparencia no se decreta, se construye entre gobierno y sociedad: Oscar García

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó junto con el secretario de la contraloría, Oscar García González, la ceremonia del XVII Premio Nacional de Contraloría Social 2025, en su etapa estatal, que reconoce acciones de los Comités de Contraloría Social, que vigilan obras, programas, recursos y exigen resultados.

Oscar García afirmó que la transparencia no se decreta, la construyen gobierno y sociedad. A las y los servidores públicos toca abrir la información, rendir cuentas y poner piso parejo; a la ciudadanía vigilar que las obras y acciones se hagan bien, a tiempo y con calidad. Cuando ambas piezas se encuentran, el dinero público rinde más y la confianza crece.

“Cada peso cuenta y cada peso se ve. Siguiendo la visión del gobernador, se trabaja para llevar a Querétaro al siguiente nivel con obras bien supervisadas, servicios públicos de calidad, transparencia mediante datos abiertos y una ciudadanía activa que vigila, participa y pide cuentas”, señaló.

El titular de la SECON informó que de octubre de 2021 a julio de 2025, se constituyeron seis mil 678 comités de contraloría social en el estado, para los cuales 13 mil 122 personas fueron capacitadas para ejercer su derecho a vigilar. En conjunto dieron seguimiento a un monto vigilado de 13 mil 912 millones de pesos, mismos que representan calles drenajes, redes de agua, espacios públicos y programas sociales que hoy funcionan mejor gracias a la voz y trabajo de la gente.

Agustín Dorantes Lambarri, senador por Querétaro, aseguró que lo más importante para un gobierno es administrar bien los recursos y gracias a la participación ciudadana en los Comités que vigilan que las obras se entreguen como se debe, Querétaro destaca por la transparencia y eficiencia de sus obras, programas y acciones.

Exhortó además a la ciudadanía a cuidar Querétaro, que se sigan involucrando y trabajando para construir un mejor lugar donde puedan crecer las familias y se siga siendo ejemplo a nivel nacional. A los integrantes de los comités les gradeció a nombre del gobernador, su tiempo para construir el Querétaro que se dejará a nuestras familias.