La seguridad se construye atendiendo las carencias de las familias: Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 15:38:54
Morelia, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que la seguridad no comienza en los operativos ni en los discursos, sino atendiendo las carencias de las familias de la puerta de la casa para adentro, lo anterior durante la entrega de diversos apoyos para la vivienda.

 

Barragán señaló que mejorar las condiciones de vida de las familias es una estrategia directa de prevención, ya que una vivienda digna, con servicios y condiciones básicas, reduce la vulnerabilidad y fortalece el tejido social.

 

“La seguridad también se construye cuando una familia tiene un techo digno, cuando se atienden las carencias más urgentes. Si el gobierno es ausente, la violencia ocupa ese espacio”, expresó.

 

El legislador explicó que estas acciones forman parte de un trabajo permanente en territorio, priorizando colonias y comunidades con mayores rezagos, donde la atención a la vivienda, los servicios básicos y la organización comunitaria son claves para recuperar la tranquilidad.

