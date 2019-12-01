La salud no puede esperar, tenemos que organizarnos y resolver desde lo local: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 25 de marzo de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la atención médica y promover mejores prácticas en materia de salud pública, el Gobierno que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Clínica Poniente, llevó a cabo el Foro de Salud Pública 2026, espacio que reunió a instituciones educativas, organizaciones y asociaciones vinculadas a los servicios de salud.

El Presidente Municipal, Alfonso Martínez, participó activamente en este encuentro, donde escuchó las distintas ponencias y reiteró el compromiso de su administración por mejorar la calidad de vida de las y los morelianos, particularmente en un tema prioritario como la salud.

Durante su intervención, el alcalde destacó que durante 4 años, el Gobierno federal le ha apostado a la reducción del presupuesto de salud, lo que se refleja en una deficiencia en el servicio y una constante de falta de medicamentos, no hay atención médica y hospitales insuficientes. Ejemplificó un caso cercano en donde una persona tuvo que hacerse unos estudios por fuera, pues en el sistema de salud le daban cita muchos meses despues, pese a que tratataba de un tema que ponía en riesgo su vida.

En contraste, expuso el contexto financiero que enfrentan los municipios, destacando que, pese a la reducción del 10% en participaciones federales —que, sumado a la inflación, representó una disminución real del 16%—, su gobierno ha mantenido el esfuerzo por optimizar los recursos y garantizar servicios a la población.

Subrayó que, a diferencia de otros municipios, Morelia cuenta con la Clínica Poniente, una infraestructura que permite acercar servicios médicos a zonas que históricamente han enfrentado dificultades de acceso, como el poniente de la ciudad. Ejemplificó que habitantes de colonias como Villas del Pedregal pueden tardar hasta dos horas en trasladarse a hospitales ubicados en el oriente, lo que refuerza la importancia de fortalecer la atención local.

Asimismo, Alfonso Martínez enfatizó la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a los municipios en al menos un 5%, lo que permitiría ampliar la infraestructura, mejorar los servicios y atender rezagos que no han sido resueltos por otros niveles de gobierno.

En este sentido, hizo un llamado a la coordinación y al trabajo conjunto entre instituciones y especialistas: “Ésa es la lamentable realidad de nuestro sistema de salud, pero también es una oportunidad para organizarnos, ser más eficientes y hacer más desde lo local. Por eso celebro este foro, porque nos permite dialogar, coincidir y fortalecer lo que sí está en nuestras manos”.

El Gobierno de Morelia refrenda así su interés en impulsar espacios de diálogo y colaboración que contribuyan a mejorar las condiciones de salud en el municipio, apostando por la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la infraestructura existente.

En el foro participaron como ponentes el Dr. Guillermo Montes García, el Dr. Gustavo López Orozco, el Dr. Agustín López Hernández, la paramédico Gloria Marcela Pacheco Álvarez y la Dra. Luisa Estefanía García.

También se contó con la presencia de funcionarias y funcionarios municipales, entre ellos Susan Melissa Vásquez Pérez, síndica del Ayuntamiento; Joanna Moreno Manzo, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad; José Murguía Magaña, así como el director de la Clínica Poniente de Morelia; e Iván Fernando Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia, sede del foro.