La reforma electoral y la consulta de revocación de mandato responden al “miedo” del gobierno: Ricardo Anaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 22:56:24
Ciudad de México, a 14 de enero de 2026.- El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, expresó su rechazo a la propuesta de Morena de realizar una consulta de revocación de mandato el mismo día de la elección federal de 2027.

En declaraciones a la prensa, el legislador precisó que Acción Nacional no está impulsando dicho ejercicio; no obstante, sostuvo que, si el partido oficialista decide avanzar en ese camino, existe una “altísima la probabilidad de que se le revoque el mandato a Claudia Sheinbaum”.

Anaya Cortés subrayó que, en caso de plantearse una revocación de mandato, sería indispensable modificar el marco legal para que no sea la Cámara de Diputados la encargada de designar a la persona que asumiría el cargo, sino que se convoque a elecciones.

“¿Qué es lo único que exigimos? Pues que no sea la Cámara de Diputados la que, por dos terceras partes, ponga a la persona que se quedaría en su lugar, porque así es como hoy está establecida la norma. Sería un fraude total”, afirmó.

El líder de la bancada panista en el Senado sostuvo que tanto la reforma electoral como la consulta de revocación de mandato responden al “miedo” del gobierno, al considerar que su nivel de aceptación “está en caída libre”.

Finalmente, al referirse a la iniciativa electoral como la “Ley Maduro”, Anaya insistió en que el objetivo del actual régimen es afianzar un control absoluto sobre las instituciones, en particular sobre el Instituto Nacional Electoral.

Noventa Grados
Más información de la categoria
