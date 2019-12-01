Querétaro, Querétaro, a 13 de septiembre de 2025.- Durante su mensaje por motivo del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la aplicación de programas para el Bienestar y la creación de juegos que influyeron en la disminución de la pobreza en el país.

"Los programas del bienestar ya son derechos establecidos en la Constitución, pocas constituciones en el mundo tienen eso, que cualquier mexicano y mexicana al cumplir 65 años tiene derecho a una pensión alimentaria, otorgada directamente por el estado", afirmó.

Destacó que 496 mil 16 personas reciben apoyo directo del gobierno federal para las familias queretanas con una inversión de $11 mil 888 millones de pesos que van direct a las familias.

Sobre los programas del bienestar y a cuántas personas llegan la Pensión para Adultos mayores lo reciben 205 mil 542 adultas y adultos mayores reciben la pensión universal.

El programa de aoyo a persona con discapacidad de 0 a 15 años lo reciben 15 mil 785 personas.

En cuanto a las becas; 68 mil 133 jóvenes y adolescentes en educación media-superior reciben la beca de preparatoria, de la beca de nivel superior 3 mil 278 jóvenes qué estudian en la universidad, de la beca para niños y niñas de primaria lo reciben 42 mil 372 niñas y niños, principalmenre de comunidades indígenas de Querétaro.

16 mil 653 pequeños productores campesinos, con al menos 2 hectareas o menos reciben y 15 mil 818 productores de maíz reciben fertilizantes gratuitos.

70 mil 931 niñas y niños en el estado son beneficiarios de la Leche del Bienestar.

989 escuelas primarias, secundarias y preescolare reciben el programa La Escuela es Nuestra.

42 preparatorias recibieron el programa se benefician con el programa en educación media-superior.

"Vamos a ser el gobierno que más haya apoyado a Querétaro, por lo menos en los últimos años, vamos bien y vamos a ir mejor".