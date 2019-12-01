La política de hoy es ver a las mujeres gobernar conciliando todos nuestros roles: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- La participación cada vez más amplia de las mujeres en la vida política, social y económica del país es derivado de una lucha permanente que inició hace muchos años y que por convicción seguimos abanderando, destacó la Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, dijo que las mujeres están desafiando barreras y saltando obstáculos para poder conciliar todos los roles que nos toca asumir como ser madre de familia, profesionista, desempeñar una función pública, atender un hogar y otras actividades.

En ese contexto, la Congresista integrante de la Comisión de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, celebró las palabras de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum quien durante su visita a esta ciudad manifestó que ella es ama de casa, mamá, abuela y por voluntad del pueblo Comandanta suprema de Fuerzas Armadas.

“Coincido con la Presidenta de México, en que debemos fortalecer e impulsar más la participación activa de las mujeres, seguir levantando la voz en la defensa de nuestros derechos y romper aquellas conductas de competencia entre nosotras o de que forzosamente necesitamos la aprobación masculina”, enfatizó Arroyo Martínez.

Para concluir, la legisladora local mencionó que desde el Poder Legislativo el GPPRD ha respaldado aquellas acciones gubernamentales y programas de gobierno que significan más igualdad, justicia social y bienestar para las familias michoacanas, como el reconocimiento a los pueblos originarios, la salud, educación, infraestructura carretera y apoyos a las mujeres que son cuidadoras en el hogar, como lo informó la Presidenta de la República en su gira de trabajo.