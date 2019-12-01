La planta potabilizadora de Morelia la construirá la 4T: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:12:37

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán explicó las razones de su voto a favor del crédito solicitado por el Ayuntamiento de Morelia, dejando establecido que no es un respaldo político al alcalde panista Alfonso Martínez, sino una decisión responsable en favor del acceso al agua para las familias de la ciudad.

Barragán recordó que Alfonso Martínez es el presidente municipal que más ha endeudado a Morelia en toda su historia, con tres administraciones marcadas por créditos constantes, falta de obras y rezagos en servicios públicos.

“Esta aprobación no borra su historial de derroche ni su incapacidad para gobernar”, señaló.

El legislador subrayó que Morelia sí tiene capacidad financiera para aportar su parte de la obra sin pedir un nuevo crédito, pero el Ayuntamiento decidió recurrir a deuda porque “se gastaron irresponsablemente el presupuesto en lujos, excesos y contratos inflados”.

Recordó que solo en 2025, la administración de Alfonso Martínez ha ejercido recursos en rubros injustificables, como 180 millones de pesos en asesorías, sin resultados que las respalden, 18 millones de pesos en comidas en restaurantes para funcionarios y más de 300 millones de pesos en arrendamiento de vehículos.

“Claro que Morelia podría pagar su parte sin endeudamiento, como lo hizo Raúl Morón, pero en este ayuntamiento existe un gasto desbordado y sin control. La realidad es que tienen quebradas las finanzas municipales”, afirmó.

Barragán enfatizó que la planta potabilizadora no es mérito del alcalde, sino un proyecto posible gracias a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destinará 700 millones de pesos, y al apoyo del Gobierno de Michoacán.

Barragán concluyó afirmando que Morelia ya no puede seguir endeudándose sin resultados visibles.