La Piñuela, ya cuenta con agua potable , gracias al compromiso cumplido por Pablo Varona en Huetamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 14:36:12
Huetamo, Michoacán, 26 de febrero del 2026.- Muchos años tuvieron que transcurrir para que la comunidad de La Piñuela, pudiera acceder a la energía eléctrica, hace apenas 2 años que ya disfrutan de este servicio esencial, y ahora también, tras años de vivir con carencias en el acceso al agua, las familias de la comunidad hoy cuentan con un moderno sistema de abastecimiento, gracias al presidente municipal de Huetamo, C.P. Pablo Varona Estrada, quien aplicó recursos 100% municipales para atender una necesidad histórica de esta localidad.

Las familias recordaron que solo en los gobiernos de Pablo Varona es que han sentido que los voltearon a ver, pues tener luz y agua potable era un sueño para ellos.

Mientras tanto, el presidente Varona sigue en su objetivo de electrificar y llevar agua a todas las comunidades que lo necesiten.

