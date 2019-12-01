La paz se construye desde el núcleo social: Reyes Galindo

Morelia, Mich., 5 de noviembre de 2025.- “Las y los michoacanos estamos concientes de que la paz no se impone con la fuerza; se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. En Michoacán nunca nos hemos rendido ante las adversidades y esta vez no será la excepción", expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

Ante el anuncio que hizo la mañana de este martes

la presidenta Claudia Sheinbaum, con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el líder del PT destacó que el pueblo es el único que puede salvar al pueblo, a través de sus acciones y trabajo honesto, como siempre lo han hecho todas y todos los michoacanos.

"Para regresarle el orden a nuestro estado, la paz y tener justicia, lo más importante es estar unidos como sociedad, que desde el núcleo familiar mantengamos los valores y no nos dejemos llevar por quienes buscan de manera mal intencionada dividirnos, solo porque buscan obtener beneficios individuales", indicó el legislador.

Explicó que la estrategia integral que dio conocer el Gobierno Federal, busca atender las causas de la violencia en el estado, y esta semana el gabinete de la Presidenta recorrerá comunidades y municipios de la entidad para hablar con distintas voces de la sociedad: pueblos originarios, mujeres, jóvenes, víctimas, sectores productivos, entre otros, para recoger propuestas y, así, poder construir el plan desde abajo y presentarlo formalmente a finales de esta semana o a inicios de la próxima.

Este Plan, indicó, de compone de tres ejes importantes:

Seguridad y justicia:

Fortalecerán la presencia de fuerzas federales mediante unidades conjuntas entre la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales. Además se prevé la

creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios del estado.

Contempla también el establecimiento de mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta para presidentes municipales y el fortalecimiento de la denuncia anónima contra la extorsión.

Desarrollo económico con justicia:

Se busca garantizar la seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores del campo, inversión en infraestructura rural y creación de polos de bienestar en coordinación con el sector productivo.

Educación y cultura para la paz:

Prevé la implementación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción social y atención a víctimas; así como la creación de centros comunitarios de deporte y bienestar, centros regionales de cultura y memoria, y un festival anual de Voces de Michoacán. Además de becas para transporte a estudiantes universitarios y promoción del deporte comunitario.

Por último, Reyes Galindo destacó que desde el Congreso de Michoacán, apoyarán todas las acciones que abonen a regresarle a Michoacán la paz, la justicia y el orden.

