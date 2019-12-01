La paz en Michoacán se construye con justicia, bienestar y oportunidades: Fabiola Alanís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 11:14:29

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís destacó la importancia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como una estrategia integral para atender las causas de la violencia, recuperar la tranquilidad de las comunidades y generar mejores condiciones de bienestar para las familias.

Señaló que el balance presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum confirma la dimensión del esfuerzo institucional que se desarrolla en la entidad, con obras, programas sociales e inversión pública en educación, salud, vivienda, infraestructura y desarrollo comunitario.

De acuerdo con el informe, el Plan registra un avance global del 67 por ciento, con mil 680 obras y acciones concluidas y más de 72 mil millones de pesos ejercidos.

“En Michoacán la paz no se construye solamente con acciones de seguridad que han sido contundentes. Se construye también abriendo oportunidades para las juventudes, garantizando educación, vivienda y bienestar, atendiendo a las mujeres y llevando inversión a las comunidades que durante muchos años fueron olvidadas”, expresó.

Fabiola Alanís reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con Michoacán y subrayó que la estrategia requiere continuidad, coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y participación de la sociedad.

Asimismo, señaló que la presentación de resultados en materia de seguridad y justicia, prevista para este martes, será una oportunidad para conocer los avances, identificar los desafíos pendientes y fortalecer las acciones que permitan recuperar la tranquilidad en todas las regiones del estado.

“Tenemos que seguir trabajando con responsabilidad y sin bajar la guardia. Michoacán necesita instituciones coordinadas, comunidades atendidas y oportunidades para todas y todos. La paz debe sentirse en la vida cotidiana de las familias”, concluyó.