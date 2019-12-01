La Navidad florece en Michoacán; es el segundo mayor productor de Nochebuena en México: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 11:05:28

Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- Con una producción anual de ocho millones de plantas, Michoacán se ubica en el segundo lugar nacional en el cultivo de flores de Nochebuena, un regalo que México le dio al mundo, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Y es que durante esta temporada decembrina sus colores rojo y verde adornan millones de hogares en México y otros países como símbolo de pureza y nueva vida. Sin ella, la Navidad no sería la misma.

El mandatario michoacano informó que la entidad aporta consistentemente cerca del 21.5 por ciento de la producción total del país, tan solo detrás del estado de Morelos, gracias a los cultivos establecidos en los municipios de Zitácuaro y Uruapan, considerados como los líderes a nivel estatal.

Ramírez Bedolla aportó que el cultivo representa una fuente de ingresos considerable para la región Oriente de Michoacán, con más de 80 millones de pesos como valor de producción, para beneficio de más de 600 familias en el estado, involucrando una base social considerable.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, la superficie de cultivo es de aproximadamente 100 hectáreas y gran parte de esta producción se realiza bajo la modalidad de agricultura protegida, es decir, invernaderos y macrotúneles, para asegurar la calidad y el control fitosanitario.

El municipio líder en producción es Zitácuaro, en sus localidades de San Felipe de los Alzati, Ocurio, Ziráhuato de los Bernal y Curungueo; y en menor medida, Uruapan, que también contribuye a la producción estatal. Entre ambos cultivan alrededor de 13 variedades comerciales.

El rojo es el color predominante y con mayor demanda, representa aproximadamente el 90 por ciento de la producción y el consumo en el mercado nacional. El resto se diversifica en tonos como rosa, blanco, amarillo, mármol y jaspeado.