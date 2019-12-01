Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Pocas veces el pulso histórico y espiritual de la vida religiosa en Querétaro se concentra en una misma secuencia como en estos días de relevo diocesano.

Al frente de la Diócesis de Querétaro, el XI obispo, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, asume el inicio de su ministerio tras ser designado por el Papa León XIV luego de la renuncia de Fidencio López Plaza, aceptada el 21 de septiembre de 2026, en una transición que suma la presencia de sus tres antecesores vivos y se proyecta este miércoles 25 de noviembre hacia la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, en Colón.

Lo que distingue a este relevo no es solo el cambio de estafeta desde la Diócesis de Celaya —donde Aguilar Ledesma estuvo al frente desde 2021 antes de su traslado a tierras queretanas—, sino el encuentro simultáneo de quienes marcaron el rumbo de la diócesis en las últimas décadas: el obispo emérito Mario De Gasperín Gasperín, el arzobispo de Durango Faustino Armendáriz Jiménez y el obispo emérito y administrador apostólico Fidencio López Plaza.

La escena contrasta con otros momentos clave de la historia local. En 1989, la llegada de De Gasperín ocurrió sin la presencia física de Alfonso Toriz Cobián; en 2011 se dio el relevo de Armendáriz, y en octubre de 2020 López Plaza asumió en medio de las restricciones sanitarias en el Seminario Conciliar de Hércules. Hoy, en cambio, la transición reúne a esa memoria viva junto con feligreses llegados desde los 18 municipios queretanos y comunidades vecinas de Guanajuato.

El acto canónico no se quedó en el protocolo: al realizar su profesión de fe y juramento ante los Santos Evangelios, el nuevo obispo selló su obediencia al Romano Pontífice, sucesor de Pedro y cabeza del colegio episcopal, y puso sobre la mesa la agenda práctica que regirá su gobierno pastoral.

Entre los compromisos asumidos durante la ceremonia destacan el mantener íntegro el depósito de la fe transmitido desde los apóstoles, enseñar las verdades y costumbres del magisterio, cuidar la unidad de la Iglesia y tender la mano con solicitud fraternal a quienes se han alejado; cumplir el Código de Derecho Canónico, vigilar la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos, y administrar con rigor los bienes destinados al culto divino, al sustento del clero y de los ministros, así como a las obras de caridad y apostolado; respaldar a sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, promover las vocaciones sacerdotales y religiosas y dar su lugar a los laicos en la misión eclesial y fortalecer la acción misionera y responder a las convocatorias y asambleas colegiales de la Iglesia en el escenario pastoral actual.

De la calle al altar: la bienvenida en el corazón de la ciudad

El recorrido desde la Plazuela Mariano de las Casas hasta la Catedral funcionó como termómetro de esa transición entre la devoción popular y la estructura diocesana. Allí, el obispo emérito Fidencio López Plaza recibió al nuevo titular y subrayó el peso histórico, cultural y religioso de las comunidades de Querétaro, además de la necesidad de mantener cohesionados a parroquias y decanatos.

Aguilar Ledesma respondió desde la cercanía con una región que conoce y aprecia por su trayectoria previa, compartiendo un mensaje de gratitud y fraternidad con sus hermanos en el episcopado y con la comunidad que acompaña cada etapa del relevo.