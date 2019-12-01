La mejor alianza es entre la ciudadanía y el Gobierno: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, acompañó la entrega mensual de apoyos del programa del Sistema Municipal DIF Morelia, impulsado por la presidenta Paola Delgadillo Hernández, que beneficia a 100 familias de la colonia Vasco de Quiroga.



Durante la jornada, el encargado de la política interna de Morelia reconoció el trabajo del comité de vecinas y de la encargada del orden, quienes sumaron esfuerzos y se mantuvieron atentos a las necesidades de la gente, lo que permite que las acciones de gobierno lleguen de manera más efectiva a las familias.



“En La Vasco de Quiroga seguimos haciendo comunidad. La mejor alianza es la de la ciudadanía y gobierno: cuando nos apoyamos, las cosas buenas llegan más lejos”, expresó Yankel Benítez.



El secretario del Ayuntamiento refrendó el compromiso de continuar trabajando de la mano con las y los vecinos para construir soluciones y fortalecer el tejido social, en línea con la visión del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar.



Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su presencia en las colonias y el acompañamiento permanente a los programas sociales que impulsan el bienestar de las familias en el municipio.