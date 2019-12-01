“La lucha por los derechos humanos es una lucha del pueblo”: Josué Mejía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 07:28:31
Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía Pineda, y el presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Michoacán, Humberto Méndez Campos, signaron un convenio de colaboración, a través del cual expresan su disposición de colaborar institucionalmente en acciones de defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los Derechos Humanos.

Al firmar el instrumento legal, Mejía Pineda, dijo que la lucha por los derechos humanos no es una concesión gratuita de los estados, sino que ha sido construida por las exigencias sociales y los reclamos de los ciudadanos y, que, los locutores siempre han tenido una voz importante en esta lucha, "porque son la voz del pueblo, la visión crítica que permite visibilizar cuando algo no se está haciendo bien y también cuando se actúa de manera correcta".

Reconoció la labor de los locutores y la presencia de grandes figuras que, en nuestro estado, han alzado la voz, han visibilizado temas de interés social, han defendido los derechos humanos y han ido contra el sistema en momentos históricos.

El ombudsperson anunció que, entre otros proyectos contemplados en el convenio, se tiene el de editar una memoria de la evolución de la locución en Michoacán, pues, añadió, la memoria es fundamental para conocer la importancia de los locutores en el ámbito de los derechos humanos.

Por su parte, el presidente de la Delegación Michoacán de la Asociación Nacional de Locutores de México, Humberto Méndez Campos, expresó su agradecimiento al ombusperson por el apoyo brindado a la Asociación, y celebró la firma del convenio, pues se convierte en un mecanismo necesario para, en conjunto, realizar acciones en beneficio de la comunidad.

Con este tipo de alianzas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán refuerza los lazos de colaboración entre la defensoría del pueblo y los organismos no gubernamentales.

