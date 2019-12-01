La Fuerza Naranja se posiciona como alternativa ciudadana en Michoacán: Víctor Manríquez

La Fuerza Naranja se posiciona como alternativa ciudadana en Michoacán: Víctor Manríquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:11:52
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Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Cada día es más claro, la Fuerza Naranja avanza y se convierte en una nueva alternativa en Michoacán, porque representa el esfuerzo colectivo de ciudadanas y ciudadanos que quieren un cambio real, afirmó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, al encabezar la reunión de la Comisión Operativa Estatal en la que se revisaron los avances en las regiones de la entidad.

Durante el encuentro, se realizó una evaluación de los avances del movimiento en las distintas regiones, así como la definición de ajustes clave para fortalecer la coordinación territorial y consolidar el crecimiento de la organización en el estado.

Víctor Manríquez González destacó que este proyecto político se distingue por su cercanía con la gente y por construir una agenda basada en las causas ciudadanas, alejándose de las prácticas tradicionales que han generado desconfianza.

Asimismo, subrayó que el trabajo territorial es fundamental para seguir sumando voluntades, por lo que reiteró la importancia de mantener una organización sólida, activa y en constante comunicación con la ciudadanía.

El coordinador estatal señaló que Movimiento Ciudadano continúa posicionándose como una opción distinta, integrada por mujeres y hombres comprometidos con transformar la realidad desde lo local.

Finalmente subrayó que la Fuerza Naranja seguirá creciendo con el impulso de la ciudadanía, consolidándose como un equipo que avanza con visión, organización y compromiso en todo Michoacán.

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