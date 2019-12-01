La Fuerza Naranja se fortalece en Coeneo y continúa creciendo en Michoacán: Víctor Manríquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 18:19:12

Coeneo, Michoacán, a 14 de febrero 2026.– El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, encabezó el nombramiento de Daniel Alanís Valencia como nuevo Comisionado Municipal en Coeneo, destacando que la Fuerza Naranja sigue creciendo y consolidándose en todo el estado.

Durante el encuentro, en el que estuvieron liderazgos de la región, entre ellos el alcalde de Morelos, Julio César Conejo e integrantes de la comisión operativa estatal, felicitó a Daniel Alanís Valencia y al equipo que asume esta responsabilidad, reconociendo su compromiso y entusiasmo por construir una alternativa ciudadana fuerte y organizada.

En ese sentido, resaltó “hay ganas, hay compromiso y hay alternativa. Vamos con todo, en este municipio, región y estado, siempre de aliados de las y los ciudadanos”, expresó.

El dirigente estatal subrayó que Movimiento Ciudadano continúa conformando y fortaleciendo sus Comisiones Operativas Municipales al interior de Michoacán, sumando liderazgos comprometidos con una nueva forma de hacer política, cercana a la gente y con causas claras.

Señaló que cada vez son más mujeres y hombres que deciden organizarse bajo los principios de la Fuerza Naranja, convencidos de que Michoacán necesita una opción distinta, con visión ciudadana y trabajo en equipo.

Finalmente, Víctor Manríquez afirmó que el crecimiento territorial del movimiento es una muestra de confianza y participación activa. “La Fuerza Naranja en Michoacán crece y se consolida y a eguimos construyendo, municipio por municipio, una alternativa real para el presente y el futuro de nuestro estado”.