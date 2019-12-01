La Fuerza Naranja se consolida en Michoacán, rinde protesta la nueva Comisión Operativa Municipal de La Piedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 18:22:37

La Piedad, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, encabezó la toma de protesta de la nueva Comisión Operativa Municipal de La Piedad, integrada por mujeres y hombres comprometidos con la transformación ciudadana y encabezada por Anita Beatriz Hernández Cabrera.

Durante el acto, el dirigente estatal reconoció el liderazgo y compromiso de la nueva estructura local, a quienes exhortó a seguir trabajando con convicción, cercanía y sentido ciudadano.

“Su compromiso y liderazgo fortalecen el trabajo que desde Movimiento Ciudadano estamos construyendo en cada rincón de Michoacán. Sigamos creciendo con fuerza y con la convicción de hacer bien las cosas”, expresó.

El coordinador estatal destacó que La Fuerza Naranja sigue llegando a más municipios michoacanos, donde se ha logrado conformar un gran número de comisiones operativas municipales y se continúa realizando trabajo territorial de contacto directo con las y los ciudadanos, consolidando a Movimiento Ciudadano como una verdadera opción de cambio.

Víctor Manríquez reiteró que el proyecto naranja se construye desde la participación, la confianza y el compromiso con las causas de la gente y que antes de concluir el año se tendrá presencia en la mayoría de los municipios michoacanos.

“Movimiento Ciudadano crece con el esfuerzo de mujeres y hombres libres que creen en un Michoacán diferente, más justo y con oportunidades para todos, hay un gran interés en las distintas regiones, incluso también estamos aperturando las casas naranjas y continuamos con la campaña de afiliación”, finalizó el líder naranja estatal.