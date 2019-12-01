La Fuerza Naranja fortalece su presencia en Tanhuato con la integración de su Comisión Operativa Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 13:28:51

Tanhuato, Michoacán, a 13 de julio del 2026.- Movimiento Ciudadano Michoacán continúa fortaleciendo su estructura territorial con la instalación de una nueva Comisión Operativa Municipal en Tanhuato, encabezada por Jesús Omar Castillo Licea, como parte del trabajo de organización y consolidación de la Fuerza Naranja en el estado.

Las y los integrantes de la nueva comisión rindieron protesta para asumir la responsabilidad de representar al movimiento en el municipio, impulsando una agenda cercana a la ciudadanía y enfocada en las causas sociales.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, reconoció a quienes asumieron esta responsabilidad y les deseó éxito en esta nueva etapa de trabajo político y ciudadano.

“Mi reconocimiento y felicitación a las mujeres y hombres que rindieron protesta como integrantes de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Tanhuato. Les deseo mucho éxito en esta nueva encomienda y que siga creciendo la Fuerza Naranja”, expresó.

Con la integración de esta nueva comisión, Movimiento Ciudadano avanza en el fortalecimiento de su organización municipal, sumando liderazgos comprometidos con una nueva forma de hacer política, cercana a la gente y con participación ciudadana.

La dirigencia estatal reiteró que continuará impulsando la conformación y consolidación de sus órganos municipales, convencida de que el crecimiento de la Fuerza Naranja se construye desde cada comunidad y con la participación activa de las y los ciudadanos.