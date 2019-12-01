La fuerza de Querétaro se afianza con el servicio y la vocación de las y los Policías Estatales: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- La columna vertebral de la seguridad en Querétaro está compuesta por lealtad, capacitación y un buen sistema de investigación, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la entrega de reconocimientos a 51 oficiales de la Policía Estatal que, con empatía, temple y corazón, han evitado mediante 25 intervenciones que alguna persona pierda la esperanza de vida; acto en el que destacó el valor, la entrega y el compromiso de las y los elementos.

“Hay dos partes que son importantísimas: la primera es la lealtad, la capacitación y que nuestra policía no se ha doblado ante el crimen organizado, mi Policía Estatal, y la segunda es un buen sistema de investigación, desde que estaba la Procuración de Justicia, ahora la Fiscalía, tenemos una gran Procuración de Justicia. Y a eso le sumamos todo el ecosistema que viene además de la parte económica, educativa, sistema penal, la parte judicial, la parte municipal, pero la columna vertebral, se los digo, son estas dos partes”, manifestó.

En este marco, Kuri González convocó a las y los ciudadanos a expresar su agradecimiento a quienes componen el cuerpo de seguridad estatal por rifársela todos los días, pero, sobre todo, por no doblarse ante aquellos que quieren tener un Querétaro diferente. Recalcó que su trabajo, disciplina y vocación mantiene al estado como una de las entidades más seguras del país.

“Por eso, gracias a ustedes por su vocación. Gracias por rifarse. Gracias por ayudar a que personas que, como comentaba Favi, en un momento oscuro de su vida, que no se querían morir, lo que quieren es dejar de sufrir. En unos momentos tan complicados que estamos viviendo en el mundo, donde cada vez tenemos menos tolerancia, de verdad, gracias”, expresó.

Frente a elementos de la corporación estatal, el mandatario puntualizó que, sin duda, los recursos que su administración ha invertido en la Policía Estatal han dado resultados y por mucho. En este contexto, también distinguió a quienes han llevado el nombre de la policía más allá de un uniforme, conquistando medallas y logros en la XII Edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, participando en más de 10 disciplinas.

“La dignidad que le da este complejo, la dignidad que le da lo que se le reconoce todos los días, darle las herramientas, lo han traído con las medallas, personas que salvan cuando tenemos un problema de la naturaleza, son los primeros que están. Y creo que este ecosistema se complementa cuando la autoridad Federal también nos apoya, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército que siempre ha estado y la Guardia Nacional, entonces de corazón hoy, hoy les toca a mis policías, les toca decirles gracias”, subrayó.

Al tomar la palabra, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, celebró el acto de reconocer el valor, la humanidad y el espíritu que dan sentido a portar el uniforme de la corporación policial, cada insignia, apuntó, representa más que una función, representa el compromiso, entrega y amor por servir; distinguió la labor de los agentes que intervienen en actos que trascienden cualquier protocolo y entre ellos están, dijo, los que quienes, frente al dolor humano, deciden actuar para salvar una vida.

En esta tesitura, también realzó el desempeño de los 25 oficiales quienes han llevado el nombre de la Policía Estatal más allá de sus fronteras operativas, a aquellos que, en el deporte, con disciplina, esfuerzo y honor representan los valores de la institución en cada competencia y que en la más reciente edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos obtuvieron 65 medallas, la cifra más alta que una corporación le ha dado al estado.

“Porque ser policía también es inspirar con el ejemplo, demostrar que la fuerza del cuerpo y de la mente se nutren de los mismos principios, la constancia, la unidad y la pasión por mejorar cada día. Ambos tipos de acciones, salvar vidas y representar con orgullo, son expresiones distintas del mismo espíritu, el de servir con propósito y con grandeza. Hoy, más que medallas o reconocimientos, entregamos un mensaje de admiración, respeto y gratitud. Señor Gobernador, nos acompaña una parte importante de la Policía Estatal de Querétaro, hombres y mujeres con capacidad comprobada, alto sentido de pertenencia y una enorme vocación de servicio que los ha llevado a posicionar a nuestra agencia de seguridad y a todo el estado como un referente nacional”, resaltó.

A nombre de las y los elementos de la Policía Estatal que fueron distinguidos, Faviola Ángeles Lucas, recalcó que el grupo que comanda tiene dentro de sus tareas ser el apoyo en ese instante oscuro, que muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte, por ello, se unió a la muestra de reconocimiento que reciben sus compañeros por su participación en 25 actos heroicos, lo que pone de manifiesto, dijo, que en la Policía Estatal de Querétaro se tiene un alto nivel de compromiso y una incansable vocación de servicio.