La Fiscalía de Michoacán emite convocatoria para ocupar las direcciones de carpetas de investigación y litigación en todas las regiones y unidades especializadas

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de llevar a cabo una mejora institucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió una convocatoria interna para ocupar las direcciones de carpetas de investigación y litigación de las diez Fiscalías Regionales, todas las Fiscalías Especializadas que integran la institución, así como las direcciones de Acceso a la Justicia del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de las regiones Morelia, Uruapan y Zamora.

Sobre él particular el Fuscal General del Estado, Carlos Torres Piña, destacó que esta convocatoria forma parte de las acciones de transformación institucional que impulsa esta Fiscalía, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas y garantizar un servicio de procuración de justicia más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Subrayó que este ejercicio reconoce el esfuerzo y mérito del personal de la FGE, al tiempo que impulsa su crecimiento profesional, lo que permitirá seleccionar a los mejores perfiles para el correcto desempeño de las funciones sustantivas de la institución.

Podrán participar las y los servidores públicos activos de la FGE que cuenten con al menos cinco años de antigüedad en el servicio, título y cédula profesional en Derecho, y que hayan aprobado la Formación Inicial de Agente del Ministerio Público, además de contar con evaluaciones de control de confianza vigentes.

Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos no haber sido condenadas por delito doloso ni sancionadas por violencia familiar, de género o delitos de carácter sexual, así como tener disponibilidad para viajar y cambiar de residencia.

La documentación deberá enviarse completa y en formato PDF, a través del apartado “Concurso interno para ocupar la titularidad de las unidades administrativas con categoría de dirección”, disponible en el sitio oficial de la Fiscalía: https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas. La recepción permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre del presente año.

Para garantizar un proceso transparente y objetivo, se integrará una Comisión de Evaluación conformada por representantes de la Fiscalía General del Estado, la Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación, el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, y la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, contando con la participación del Órgano Interno de Control en calidad de comisario.

Las y los aspirantes serán evaluados mediante entrevista, revisión curricular, examen escrito de conocimientos, así como valoraciones médicas, psicológicas y de liderazgo.

Todas las evaluaciones se realizarán en las instalaciones del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, ubicado en Periférico Paseo de la República #5000, esquina con calle Declaración de Independencia, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán, teléfono (443) 353 27 84.