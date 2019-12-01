La falta de servicios básicos destruye la confianza y fomenta la impunidad: Juan Carlos Barragán

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Durante un recorrido de trabajo por diversas colonias de la zona norte de Morelia, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez advirtió que el abandono institucional en el que se encuentra este sector de la ciudad es un factor directo que alimenta la inseguridad y la desconfianza en las autoridades.

Al constatar fallas graves en el alumbrado público, la recolección de basura y el nulo mantenimiento de espacios públicos, Barragán señaló que la actual administración municipal ha dado la espalda a una de las zonas más necesitadas, permitiendo que este espacio sea ocupado por la delincuencia.

“La falta de servicios básicos destruye la confianza institucional. Si el gobierno municipal no puede garantizar un parque seguro o luz en las calles, se instala la percepción de impunidad entre la gente: la frase común es ‘si no arreglan lo básico, menos van a enfrentar el delito’”, sentenció el diputado.

Para el legislador de Morelia, la paz solo se podrá reconstruir cuando la autoridad recupere su legitimidad a través de la presencia física y la atención inmediata. En este sentido, reafirmó su método de trabajo de "territorio, no escritorio".

“Estamos convencidos de que hay que gobernar casa por casa, con observación directa y participación vecinal. Ver, registrar, atender y rendir cuentas es la única vía para reconstruir la autoridad legítima y la paz comunitaria que nos han arrebatado”, explicó Barragán ante las y los vecinos de la zona norte.

Finalmente, Juan Carlos Barragán lamentó que el presupuesto municipal no se vea reflejado en las colonias populares de la periferia, donde la extorsión y la vulnerabilidad crecen ante la ausencia de servicios dignos.