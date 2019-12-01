La Factoría continúa la gran Fiesta Moreliana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 21:25:46

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2026.- La gran Fiesta Moreliana continuó en grande en la noche de este 29 de septiembre, cuando el grupo panameño La Factoría subió al escenario preparado sobre la avenida Madero para dar un efusivo espectáculo musical.

Una numerosa audiencia de morelianos y morelianas de todas las edades, que se dieron cita a festejar el aniversarios del Natalicio de Don José María Morelos y Pavón, recordaron y cantaron las canciones que marcaron el nuevo milenio.

Esta celebración preparada por la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se animó con los coros de grandes éxitos de La Factoría como son "Perdóname", "Todavía", "Moriré" y "Ese hombre es mío".

El impactante show del grupo latinoamericano fue recibido con un entusiasmo que aumentó canción a canción por parte del público moreliano. El baile, los coros y los teléfonos grabando estos grandes momentos, no se detuvieron en toda la presentación.

La agrupación con décadas de brillante trayectoria también deleitó a su público con numerosas versiones y géneros de otros grupos de México y América Latina, lo que fue bien recibido, coreado y festejado por las voces morelianas.

Invitando a los ciudadanos a seguir disfrutando esta fecha, el presidente Alfonso Martínez Alcázar presentó la gran sorpresa de la noche: el encendido especial de la Catedral que, vestida de luces, colores y fuegos artificiales, captó las miradas maravilladas de las familias reunidas en la Fiesta Moreliana.

Tras esta éxitosa presentación de talento internacional, la Fiesta Moreliana continuará con la participación de Kabah para cerrar con broche de oro el concierto en honor a Don José María Morelos y Pavón.