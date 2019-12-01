La estrategia económica no sólo se centra en atraer inversión, sino en fortalecer el talento local, impulsar el emprendimiento y traducir la innovación: Alejandro Sterling

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:36:56

Querétaro, Querétaro, a 25 de febrero de 2026.- La ciudad vive un momento clave para consolidar su liderazgo nacional en estabilidad y crecimiento como resultado de una visión compartida entre gobierno, sector empresarial y academia, Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Señaló que, por instrucción del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, se mantiene un diálogo permanente con quienes generan empleo para tomar decisiones con base en datos, fortalecer la competitividad y abrir más oportunidades para las y los queretanos.

“Cuando impulsamos la incubadora gubernamental más innovadora de la región, no solo apoyamos ideas, convertimos sueños en empresas rentables, cuando facilitamos la apertura de negocios y generamos inversión histórica, no celebramos números, celebramos confianza y seguridad jurídica, cuando dignificamos el campo y fortalecemos a nuestros productores, no ejecutamos programas, consolidamos soberanía económica local”.

“El gobierno también debe emprender para innovar y eso implica tomar decisiones basadas en datos, generar herramientas inteligentes y escuchar permanentemente a quienes arriesgan capital, generan empleo y sostienen el dinamismo de nuestra ciudad”.

Subrayó que la estrategia económica no sólo se centra en atraer inversión, sino en fortalecer el talento local, impulsar el emprendimiento y traducir la innovación en beneficios concretos para todos los sectores, desde las startups tecnológicas hasta el campo.

Afirmó que el objetivo es que en Querétaro abrir un negocio sea más sencillo, invertir sea más confiable y el talento joven encuentre oportunidades reales de desarrollo sin salir de la ciudad.

Destacó los resultados históricos en el ecosistema de emprendimiento con el fortalecimiento de BLOQUERS, que suma más de mil 788 proyectos y amplía su vinculación con aliados globales como Google for Startups, Stripe y AWS, además de talleres en inteligencia artificial y programas inclusivos que acercan la innovación a más sectores.

“En 2025 la ciudad registró una inversión superior a los 9 mil 300 millones de pesos por apertura de nuevos negocios, lo que representa un crecimiento de más del 83 por ciento respecto al año anterior, además del avance de la Plataforma de Empleo que vincula a empresas con buscadores de trabajo mediante herramientas basadas en datos en tiempo real”.

En materia agropecuaria, se presentó el Círculo Virtuoso para el Productor, que ha beneficiado a más de seis mil productores con mecanización, sanidad vegetal y apoyos directos, así como la próxima puesta en marcha del Centro de Innovación Agrícola Municipalizado en coordinación con el IPN y el CICATA Querétaro, además de una inversión conjunta con el Gobierno del Estado para equipamiento productivo.

“A estas acciones se suma una alianza con Santander para otorgar mil becas en educación financiera y una colaboración con NVIDIA para capacitación especializada en inteligencia artificial”.