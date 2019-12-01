La ESFE no cumplió con la revisión de cuentas del 2024: Claudia Díaz 

Querétaro, Qro., 21 de abril de 2026.- La diputada presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas en la LXI Legislatura de Querétaro, Claudia Díaz Gayou, expresó que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) no cumplió con la revisión del 2024.

“La ESFE no cumplió con el trabajo que tiene que ejercer, la revisión y fiscalización no es otra cosa que apegarse a la ley y no lo ha cumplido, al menos en el 2024”, dijo.

Detalló que las principales razones son: una cobertura limitada del universo de entes fiscalizados; la ausencia de definición clara del modelo de muestreo utilizado; inconsistencias en el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa aplicable; un cumplimiento parcial de los requisitos mínimos de integración de los informes; la inclusión de datos personales sin el debido tratamiento; y la utilización de expresiones que pueden implicar una imputación anticipada de responsabilidad, en contravención al principio de presunción de inocencia.



Aseguró que se advierte que el proceso de fiscalización presenta deficiencias estructurales, metodológicas y de contenido, que en su conjunto limitan la posibilidad de validar plenamente la objetividad, integridad y calidad técnica de los resultados emitidos por la ESFE.



Detalló que existen 97 entidades que manejan recurso público en Querétaro, de los cuales solamente fueron fiscalizados 56, dejando no fiscalizados 41 entes públicos, es decir, del cien por ciento del dinero que se debió de haber fiscalizado, solamente se hizo del 64.9%.



Por otra parte, manifestó que en ninguno de los informes individuales, la ESFE mencionó el modelo específico de muestreo usado en sus auditorías, lo que impidió conocer la forma en la que fueron seleccionados los actos, operaciones o rubros revisados. Sostuvo también que la entidad no se apegó a la normatividad aplicable en los informes individuales y que ninguno de ellos tuvo auditorías de desempeño.



Además, apuntó que en el 80% de los informes individuales contiene datos personales, aunado a ello dijo en que todas las observaciones la ESFE utiliza expresiones que pueden implicar una imputación anticipada de responsabilidad, en contravención al principio de presunción de inocencia.



“Me parece que la Legislatura, después de haber visto esto, que la Entidad Superior no cumplió el trabajo como debió de ser, podría haber una solicitud de destitución del auditor superior. (…) No es facultad de la Comisión Especial, no es nuestra facultad, (…) nada más estamos dejando en entredicho el actuar y el trabajo del auditor y se determinará en el Pleno si hubiera algún tipo de sanción o reajuste, no nada más en la metodología del proceso, sino en las personas que tienen esta responsabilidad”.