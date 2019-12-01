La encuestadora Datamétrica confirma preferencia por Barragán por la alcaldía de Morelia

La encuestadora Datamétrica confirma preferencia por Barragán por la alcaldía de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 10:45:24
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Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Una nueva encuesta de Datamétrica, reafirma a Juan Carlos Barragán como el perfil mejor posicionado dentro de Morena y el más competitivo frente a la oposición rumbo a la presidencia municipal de Morelia.

En la encuesta, Barragán encabeza con 32% las preferencias internas para ser candidato de Morena, superando ampliamente a otros perfiles del mismo partido y confirmando su liderazgo al interior del movimiento.

Además, en el escenario electoral general, Juan Carlos Barragán se coloca en primer lugar con 41% de intención de voto, con una ventaja clara sobre sus competidores, lo que lo posiciona como el único perfil de Morena con capacidad real de recuperar Morelia frente a la oposición.

Estos resultados reflejan el respaldo ciudadano a un proyecto cercano a la gente, con trabajo territorial y propuestas enfocadas en resolver los problemas más urgentes de la capital

La encuesta se levantó cara a cara del 15 al 17 de abril, a personas mayores de edad que cuentan con credencial de elector de Morelia.

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