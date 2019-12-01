La diputada Teresita Calzada Rovirosa presentó un exhorto ante las autoridades, para atender con recursos necesarios a familias afectadas tras las intensas lluvias, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- Derivado de las intensas lluvias que se registraron la noche del viernes y la madrugada y tarde del sábado que dejó afectaciones mayores en 300 viviendas, la diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso Local, presentó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al gobernador del estado y a los 18 ayuntamientos de Querétaro, para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades dispongan de recursos suficientes y necesarios para atender a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en la entidad.

Enfatizó que los apoyos deberán destinarse a la rehabilitación y adecuación de la infraestructura pluvial, recuperación de viviendas y caminos, así como a la atención de necesidades básicas de las familias damnificadas. Asimismo, subrayó la importancia de que las autoridades municipales y estatales lleven a cabo una actualización adecuada de sus Atlas de Riesgo, a fin de prevenir mayores afectaciones en el futuro.

“Querétaro ha enfrentado lluvias atípicas que han generado graves afectaciones. Nuestro deber es garantizar que las familias cuenten con respaldo y seguridad. Por ello hacemos este llamado respetuoso y urgente a los tres órdenes de gobierno para unir esfuerzos en beneficio de la ciudadanía”.

Con este exhorto, dijo, el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano reafirma su compromiso con la seguridad, la protección civil y el bienestar de las y los queretanos, impulsando acciones coordinadas que fortalezcan la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.