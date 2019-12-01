La democracia que hoy vivimos fue una conquista del pueblo, y la encabezó Cuauhtémoc Cárdenas: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís presentó en tribuna dos iniciativas para honrar la memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que consisten en declarar el 28 de octubre de cada año como Día de Luto Estatal e inscribir su nombre con letras doradas en el Muro de Honor del Palacio Legislativo.

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena destacó que el ingeniero dio continuidad al compromiso con la justicia social y a la defensa de la soberanía que encabezó el General Lázaro Cárdenas. Recordó que desde 1954, siendo estudiante, se movilizó en defensa del gobierno popular de Guatemala.

La legisladora resaltó que, como senador y gobernador de Michoacán, escuchó a las comunidades, y que en 1986 encabezó la Corriente Democrática, con la que comenzó la transición política del país.

Señaló que en 1988 el ingeniero eligió siempre la vía pacífica para exigir que se respetara el voto del pueblo, que fundó un nuevo proyecto de izquierda y que en 1997 se convirtió en el primer Jefe de Gobierno electo de la capital del país.

Fabiola Alanís retomó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien resumió el legado de Cárdenas en honestidad y democracia, una democracia que viene de abajo, así como el reconocimiento del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo despidió como referencia del campo progresista en América Latina y el Caribe.

La diputada morenista explicó que el Día de Luto Estatal convocará a los tres poderes, a los organismos autónomos y a los 113 municipios a realizar un acto cívico cada año, mientras que la inscripción con letras doradas podría realizarse en un acto con su familia, instituciones educativas y organizaciones sociales.

“Queremos que las nuevas generaciones sepan que la democracia que hoy viven no fue un regalo. Honrar al Ingeniero Cárdenas no es tarea de un partido, es tarea de todas y de todos, para que en Michoacán nunca se apague la memoria de quien nos impulsó a luchar por el respeto del voto del pueblo”, señaló.