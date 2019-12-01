La Crucillera, una localidad beneficiada con agua potable en Huetamo

La Crucillera, una localidad beneficiada con agua potable en Huetamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:13:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 19 de enero 2026.- Pablo Varona, alcalde de Huetamo, continúa llevando los servicios básicos a las comunidades más alejadas, por fin tocó el turno a La Crucillera, que por primera vez contará con un pozo profundo, deposito y línea de conducción para la totalidad de las viviendas que ahí se encuentran.

Todas las familias reunidas recibieron al presidente para ofrecerle platillos deliciosos, como mole con tamales, guilotas en chileajo, y otras delicias de la gastronomía huetamense, todo esto, como muestras de agradecimiento por la construcción de esta obra tan necesaria para la subsistencia humana.

En su intervención, el presidente Pablo Varona, dijo que no dejará un solo compromiso adquirido sin cumplir, y mencionó que la siguiente localidad en tener su pozo de agua será Guayabo de los Valdez; y dijo a los habitantes que en mes y medio entregará este pozo listo para llevar agua a sus hogares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Automovilista muere calcinado al accidentarse en la Morelia-Pátzcuaro
Aseguran 98 explosivos y camión con huachicol en Sinaloa
Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos
Lo interceptaron a bordo de su camioneta y fue ultimado a tiros en Nuevo León
Más información de la categoria
Protección Civil alerta por lluvias intensas, vientos extremos y temperaturas bajo cero por Frente Frío 29
Lo interceptaron a bordo de su camioneta y fue ultimado a tiros en Nuevo León
ICE busca a exagente federal mexicano señalado como operador de Ismael Zambada; fue detenido en 2014 en México pero quedó en libertad
FMI prevé crecimiento de 1.5% para la economía mexicana en 2026
Comentarios