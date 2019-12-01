La Crucillera, una localidad beneficiada con agua potable en Huetamo

Huetamo, Michoacán, a 19 de enero 2026.- Pablo Varona, alcalde de Huetamo, continúa llevando los servicios básicos a las comunidades más alejadas, por fin tocó el turno a La Crucillera, que por primera vez contará con un pozo profundo, deposito y línea de conducción para la totalidad de las viviendas que ahí se encuentran.

Todas las familias reunidas recibieron al presidente para ofrecerle platillos deliciosos, como mole con tamales, guilotas en chileajo, y otras delicias de la gastronomía huetamense, todo esto, como muestras de agradecimiento por la construcción de esta obra tan necesaria para la subsistencia humana.

En su intervención, el presidente Pablo Varona, dijo que no dejará un solo compromiso adquirido sin cumplir, y mencionó que la siguiente localidad en tener su pozo de agua será Guayabo de los Valdez; y dijo a los habitantes que en mes y medio entregará este pozo listo para llevar agua a sus hogares.