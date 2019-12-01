La ciudadanía puede tener confianza en el nuevo Poder Judicial, ya que cuenta con personas preparadas: Jaime Noé Esparza Duarte

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2025.- “La ciudadanía puede tener confianza en este nuevo Poder Judicial, puesto que la institución cuenta con personas juzgadoras capacitadas para el estudio de las problemáticas y la toma de decisiones judiciales, tanto en la primera como en la segunda instancia”, aseguró el magistrado Jaime Noé Esparza Duarte, quien preside la Sala Colegiada Civil Región Lázaro Cárdenas, en este episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En esta emisión dedicada a las pensiones alimenticias, Duarte Esparza explica que estas no solo garantizan el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sino que también protegen a personas con discapacidad y personas adultas mayores. Asimismo, destaca que es posible reclamarlas de manera retroactiva, incluso en la adultez si no se recibieron durante la infancia. Finalmente, señala que esta obligación se rige por los principios de necesidad, capacidad y proporcionalidad, que permiten determinar el monto y alcance de los alimentos en cada caso.

Bajo este contexto, expuso cómo la Sala Colegiada de Lázaro Cárdenas resolvió un caso relacionado con una pensión alimenticia.

En primera instancia, el juez había fijado el pago en un 50%; sin embargo, tras un análisis detallado, la magistrada y los magistrados determinaron que, dadas las condiciones socioeconómicas tanto del acreedor como del deudor alimentario, lo proporcional y justo era establecerla en un 40%. De esta manera, privilegiaron una resolución acorde con los principios referidos.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=n2j46VZWdb8; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por Vox FM en el 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa que acerca el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.