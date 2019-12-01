La capacitación judicial fortalece la calidad en la impartición de justicia: Hill Arturo del Río Ramírez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 12:32:35

Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 2026.- El director de la Escuela Estatal de Formación Judicial del Poder Judicial de Michoacán, Hill Arturo del Río Ramírez, participó en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, donde abordó la importancia de la capacitación como pilar fundamental para fortalecer la impartición de justicia.

Explicó que la misión de la Escuela es consolidar la profesionalización permanente de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal tanto jurisdiccional como administrativo, mediante procesos de formación continua que respondan a los retos actuales del entorno jurídico. Destacó que la actualización constante permite fortalecer conocimientos, desarrollar habilidades técnicas y asegurar resoluciones mejor fundamentadas.

El director señaló que actualmente se impulsan programas en materias prioritarias que impactan directamente en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía, pues la capacitación no solo perfecciona el desempeño técnico, sino que también promueve criterios más sólidos, sensibilidad social y una justicia más cercana y eficiente.

Asimismo, subrayó que el modelo de formación que impulsa el Poder Judicial de Michoacán busca anticiparse a los cambios normativos y sociales, garantizando que quienes imparten justicia cuenten con las herramientas necesarias para responder de manera profesional, ética y oportuna.

El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial de Michoacán https://www.youtube.com/watch?v=W_69ApgY8vQ además, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un espacio que acerca el trabajo del Poder Judicial de Michoacán a la sociedad, reafirmando su compromiso con una justicia transparente, íntegra y cercana a la ciudadanía.