La base social protagonista para construir un mejor Morelia: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 16:58:23

Morelia, Michoacán, 30 de Septiembre de 2026.- "La base social de Morelia es lo que da vida y rumbo a nuestro municipio, son ustedes protagonistas en la construcción de un mejor Morelia", destacó Brissa Arroyo Martínez, Diputada Local.

La Congresista Local, felicitó y celebró el XXVII Aniversario de la organización "Generalísimo Morelos" y la consolidación de "Perseverando por Michoacán", reconociendo la gran labor que desempeñan sus agremiados y su aportación al desarrollo de Morelia.

Lo más importante es la participación y organización ciudadana porque, -dijo-, es así como se logra la cohesión social.

Mencionó que el liderazgo de Roberto Anguiano Méndez y Roberto Anguiano López, fundadores y piezas claves en el impulso de ambas organizaciones, ha brindado resultados y por eso sus agremiados siguen confiando.

En ese contexto, Brissa Arroyo refirió que desde la parte Legislativa ha impulsado la participación ciudadana con un Parlamento Abierto en donde escucha a todos los sectores sociales y en la parte social con la Red de Apoyo y el programa Ayudando en Serio mediante los cuales se atiende a la ciudadanía sin distingo de pensamiento político.

Las organizaciones "Generalísimo Morelos" y "Perseverando por Michoacán", aglutinan a trabajadores de diversos sectores como recolección de basura, tratamiento de residuos sólidos, operadores de pipas de agua, de juegos mecánicos, colonos, comerciantes, tianguis, etcétera.

Con ambas organizaciones nos identica la unidad, el trabajo y la perseverancia como una forma de impulsar el progreso de esta ciudad y hacer una Morelia de las grandes oportunidades", afirmó Brissa Arroyo.

La Diputada de la Ciudadanía refrendó la convicción de mantener una comunicación estrecha con los diversos sectores de la sociedad y legislar tomando en cuenta su voz, "que su voz sea ley".