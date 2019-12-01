“La 4T te escucha” fortalecerá la organización y el vínculo con el pueblo: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 12 de octubre 2026.- Al presentar la iniciativa “La 4T te escucha”, el coordinador estatal del movimiento, Carlos Torres Piña, afirmó que la siguiente etapa de la transformación en Michoacán debe construirse escuchando directamente a la gente, recorriendo el territorio y convirtiendo sus demandas en una agenda de organización y trabajo político.

Torres Piña señaló que Morena no puede detenerse ni quedarse en discusiones internas, porque el principal reto es seguir ampliando la participación popular y fortalecer el movimiento rumbo a los próximos años. “La transformación tiene que seguir avanzando. Eso significa escuchar más, organizarnos mejor y mantenernos cerca del pueblo, porque ahí está nuestra fuerza y también nuestro rumbo”, expresó.

Explicó que “La 4T te escucha” permitirá abrir espacios de diálogo en municipios, comunidades y colonias para recoger propuestas, preocupaciones y prioridades de la población. Sostuvo que la unidad del movimiento se construye trabajando y avanzando hacia adelante: “Hay mucho por hacer en Michoacán. La tarea ahora es encontrarnos con la gente, sumar y seguir construyendo la transformación desde abajo”.