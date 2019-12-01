La 4T cumple con Jacona y los adultos mayores: Fabiola Alanís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 15:17:09

Jacona, Michoacán, 18 de agosto de 2025.- A través de la justicia social, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple con el municipio de Jacona, al cual llegan 42 millones de pesos mediante la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y también cerca de mil personas ya son parte la Pensión Mujeres Bienestar, informó la diputada Fabiola Alanís Sámano.

Con un evento multitudinario, la legisladora de Morena realizó una asamblea informativa acompañada por el líder jaconense Domingo Méndez, desde la cual se declaró convencida que la justicia social es la ruta para el bienestar de todas las personas.

La Doctora en Ciencias Sociales expuso que el 10 por ciento de las personas en este municipalidad son adultas mayores, en ese sentido, informó que cada dos meses llegan 42 millones de pesos a Jacona de la pensión universal para este sector, que les permite recibir 6 mil 200 pesos que les sirve para comprar alimentos, medicamentos o destinalos a cualquier gasto que deseen.

La especialista en políticas públicas con perspectiva de género reconoció el esfuerzo de las mujeres y compartió que cerca de mil jaconenses, entre 60 y 64 años de edad, ya podrán ser beneficiarias del Programa Mujeres Bienestar.

Asimismo, Fabiola Alanís se comprometió a seguir trabajando para que hombres y mujeres tengan garantizadas las condiciones de seguridad y derechos laborales, en especial, las jornaleras y jornaleros agrícolas.

Finalmente, reconoció la gran participación ciudadana e hizo saber que salió de Jacona con el corazón lleno de gratitud por la calidez del pueblo, pero sobre todo, por su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación.