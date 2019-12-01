La FGE Michoacán participa en foro nacional sobre seguridad digital de niñas, niños y adolescentes en la Cámara de Diputados

Ciudad de México, a 16 de abril de 2026.- Con la finalidad de fortalece la política institucional de fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate de los delitos en entornos digitales que impulsa el Fiscal General Carlos Torres Piña, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, la Agencia de Investigación Criminal y la Dirección de Policía Cibernética, participó en el foro nacional “Propuestas legislativas para garantizar un entorno digital seguro y libre de violencia para niñas, niños y adolescentes en México”, organizado por la Cámara de Diputados, LXVI Legislatura, en coordinación con ChildFund México.

Sobre el particular se informó que en el encuentro, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, tuvo como propósito analizar diversas iniciativas legislativas en materia de seguridad digital dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes, así como generar propuestas para el fortalecimiento del marco normativo y de las capacidades institucionales frente a los delitos cometidos en entornos virtuales.

En representación de la FGE, la Directora de la Policía Cibernética, Patricia Navarrete Soriano, participó como panelista, donde expuso una visión institucional sobre los riesgos actuales en el entorno digital.

Señaló que estas amenazas ya no son escenarios futuros, sino problemáticas presentes, en las que el primer contacto con agresores ocurre a edades cada vez más tempranas.

Durante su intervención, destacó que plataformas como videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería se han convertido en espacios cotidianos de riesgo, donde se normaliza la exposición de datos personales y la interacción con desconocidos sin mecanismos de alerta suficientes.

Asimismo, explicó que los delitos digitales responden a un proceso progresivo que inicia con la identificación de perfiles vulnerables, continúa con el contacto mediante identidades falsas, evoluciona hacia la generación de vínculos emocionales y manipulación psicológica, y concluye en conductas como la sextorsión, la difusión de contenido íntimo o incluso la trata de personas, lo que evidencia una dinámica criminal estructurada.

Navarrete Soriano también expuso las principales áreas de oportunidad en el sistema actual, entre las que destacan las limitaciones legales para la adecuada tipificación de conductas delictivas en el entorno digital, la brecha tecnológica en las instituciones, la falta de herramientas claras para madres, padres y docentes, así como la ausencia de estrategias preventivas sostenidas.

En ese sentido, enfatizó que más allá de incrementar el número de leyes, es necesario contar con normas eficaces y adaptadas al contexto digital, proponiendo la implementación de mecanismos ágiles de colaboración con plataformas tecnológicas, el fortalecimiento de capacidades institucionales mediante inversión y capacitación continua, la actualización de los tipos penales para reconocer delitos como el grooming, la sextorsión y la violencia digital, así como la consolidación de programas permanentes de prevención en el ámbito educativo.