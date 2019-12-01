“Kilómetros con Causa” reúne a más de 500 corredores en apoyo a pacientes con insuficiencia renal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 17:39:05

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 25 de agosto de 2025.- Con gran éxito y una destacada participación ciudadana, se llevó a cabo la carrera “Kilómetros con Causa” en sus modalidades de 3 y 5 kilómetros, donde se reunieron más de 500 corredores comprometidos con el deporte y la solidaridad.

El evento, realizado este domingo 24 de agosto, tuvo como objetivo la recaudación de fondos para pacientes con insuficiencia renal, demostrando que la unión de la sociedad puede transformar vidas.

La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, está comprometida con el deporte y con los proyectos que generan un impacto positivo para la ciudadanía.

El H. Ayuntamiento de Hidalgo agradece la participación de corredores, familias y organizadores, consolidando a esta carrera como un ejemplo de esfuerzo compartido por la salud y la vida.