Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- A dos meses de iniciar operaciones, el Juzgado en Línea del Poder Judicial de Michoacán ha recibido 334 asuntos, de los cuales 122 ya concluyeron, lo que representa el 36.5% del total, mientras que 212 continúan en trámite.

De acuerdo con las cifras de este órgano jurisdiccional, de los 334 asuntos recibidos, 223 corresponden a materia familiar y 111 a materia civil. De ese total, 78 han sido resueltos mediante auto o sentencia, como parte de la actividad jurisdiccional desarrollada bajo esta nueva modalidad. Los resultados reflejan el funcionamiento de este órgano, que desde su puesta en marcha el pasado 15 de septiembre comenzó a recibir asuntos desde cero.

Más allá de incorporar herramientas tecnológicas a la impartición de justicia, el Juzgado en Línea constituye un proyecto piloto estratégico para el Poder Judicial de Michoacán, que permite poner en práctica nuevos esquemas de atención, identificar necesidades operativas y generar información sobre la demanda del servicio. Asimismo, forma parte de los trabajos de planeación y preparación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

A través del Tribunal Electrónico (TRIBELEC) en: https://tribelec-citas.poderjudicialmichoacan.gob.mx/Themis/Default.aspx, las personas usuarias pueden presentar demandas, solicitudes y promociones, consultar sus expedientes electrónicos y recibir notificaciones, mientras que las audiencias y comparecencias se desarrollan mediante videoconferencia, conforme a las disposiciones legales aplicables.