Juventudes, clave en la transformación de Michoacán: IJUMICH

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 13:04:45

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto del 2025.- Michoacán requiere de la participación activa de sus juventudes para dar continuidad al proceso de transformación de la entidad, coincidieron autoridades estatales durante el inicio del ciclo de conferencias de la Escuela Popular de Formación Política del Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH).

En la conferencia magistral “La esperanza de la esperanza”, Carolina Rangel Gracida, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, destacó que no hay mejor escuela de formación política que el propio territorio. Subrayó la importancia de que las nuevas generaciones estén preparadas para asumir cargos de elección popular y responsabilidades en dependencias, pues es fundamental para dejar de necesitar conformar equipos de personas de otras ideologías.

Por su parte, Lenin López García, titular del IJUMICH, señaló que Michoacán es el único estado del país en contar con una escuela de formación política dentro de su instituto de juventud, lo que ha servido como referencia para el gobierno federal.

Informó que la primera generación egresó con 150 jóvenes, quienes abordaron temas como medio ambiente, perspectiva de género, redes sociales, oratoria, humanismo mexicano y ética transformadora.

Andrea Janeth Serna Hernández, secretaria del Bienestar, recalcó que la lucha política debe tener un cauce definido que elimine la desigualdad y la discriminación.

Agregó que la organización y la formación son las bases para que las juventudes construyan su propio camino, mientras que el Estado deberá garantizar las herramientas necesarias para fortalecer este proceso.