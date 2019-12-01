Juntas haremos la mayor red de sororidad: Gaby Molina en el marco del 8M

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo del 2026.- Juntas haremos la mayor red de sororidad, manifestó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en la entidad, luego de afirmar que precisamente las mujeres en la educación son la mayor fuerza del estado, debido al poder transformador que inicia desde las aulas.

En el marco del 8M, la encargada de la política educativa de la entidad encabezó el encuentro Educación y Construcción de Paz, desde ahí, recalcó que juntas habrán de marcar más caminos para niñas, jóvenes, hijas, por lo que invitó a tomar como idea la frase “Estoy lista”, para tomar las riendas que esto implica.

“Estoy lista para ser la mejor mamá, estoy lista para ser la mejor hija, estoy lista para ser la mayor líder política de este estado. Estoy lista para ser la mejor servidora pública de Michoacán. Estoy lista porque las tengo a ustedes”.

Gaby Molina reconoció la necesidad de seguir con el trabajo a favor de las mujeres de Michoacán, pues en la entidad el 67 por ciento de las trabajadoras están en la informalidad; el 44 por ciento gana un salario mínimo; y el 64 por ciento ha vivido algún tipo de violencia.

Asimismo, subrayó el trabajo de la Presienta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser la primera mujer en llevar las riendas de nuestro país, concentrada y enfocada en los retos que ello implica, como enfrentar al sistema patriarcal o personalidades como Donald Trump.