Juez Fernando Hernández Hernández habla sobre la justicia integral para adolescentes en el Arte de lo Bueno y lo Justo

Morelia, Michoacán, 08 de septiembre de 2025.- En esta nueva entrega de El Arte de lo Bueno y lo Justo, el juez de oralidad penal de Morelia, especializado en justicia integral para adolescentes, Fernando Hernández Hernández, reflexiona sobre la importancia de este sistema enfocado en las personas menores de 18 años. Explica que su existencia responde al reconocimiento de que los adolescentes, al encontrarse en una etapa de formación y desarrollo, requieren un enfoque diferenciado al enfrentar procesos penales.

Señala que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes considera dentro de este grupo a quienes tienen entre 12 y menos de 18 años, estableciendo tres rangos de edad para adecuar las medidas según su grado de madurez y comprensión, siempre con respeto a sus derechos fundamentales durante el proceso judicial. Para ello, se contemplan apoyos psicológicos, acompañamiento desde el trabajo social, la aplicación de principios como el interés superior de la niñez, así como el objetivo de favorecer su reintegración social y familiar.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=V-JtLQCMFtY

El Arte de lo Bueno y lo Justo es una producción realizada por el Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), el cual también se transmite por la señal de radio y televisión del mencionado sistema y la emisora Vox FM.